الأهلي – طرابلس يحقق فوزه الثاني بدور السداسي .

تونس 01 يوليو 2023 م (وال) – حقق فريق الأهلي طرابلس فوزه الثاني على التوالي بمرحلة التتويج ،عقب تفوقه على نظيره الأهلي بنغازي بهدفين دون رد ، وذلك لحساب الجولة الثانية من الدور السداسي الليبي لكرة القدم’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب الطيب المهيري في مدينة الصفاقس.

وحسب المحرر الرياضي بـ (وال) الذي تابع المباراة ، فقد كان الأهلي طرابلس هو الأكثر تحركا وخطورة من منافسة الأهلي بنغازي ، معتمدا على تحركات الثنائي ” صالح الطاهر” والنيجيري “جون أيبوكا ” ، لافتا إلى أنه قبل انتهاء الحصة الأولى بدقيقة أشهر حكم اللقاء البرتغالي ” فابيو كوستا ” الكرت الأحمر للاعب الأهلي بنغازي المالي ” عمر كمارا” أثر عرقلته من الخلف للاعب الوسط “عبدالله العرفي” .

ونظم الأهلي طرابلس عند الدقيقة ( 73 ) هجمة منسقة قادها البديل ” علي معتوق” ليلعب كرة بينية إلى البديل الأخر ” نور الدين القليب” مرسلا الأخير كرة عرضية وجدت أقدام النيجيري “جون أيبوكا ” مسجلا بذلك أول أهداف الأهلي طرابلس.

ولاحظ المحرر الرياضي بـ (وال) أنه بعد هدف “جون أيبوكا ” تحرر الأهلي بنغازي من مناطقه التدفاعية نوعا ما ، باحثا عن تعديل الكفة والعودة للمباراة مجددا ، لكن جميع هجماته بآت بالفشل.

وواصل الأهلي طرابلس المسير نحو مرمى الحارس “مراد الوحيشي ” والذي بدوره أبعد الخطر عن مرماه في أكثر من مناسبة ، وعند مطلع الدقيقة ( 87 ) تمكن البديل “نور الدين القليب “من مضاعفة النتيجة بهدف ثان ، مستفيدا من خطأ لاعب الوسط ” عبد الله بلعم ” لترتطم كرة الأول بالقائم الأيمن للحارس ” مراد الوحيشي ” وتدخل الشباك.

وبهذا الفوز حقق فريق الأهلي طرابلس فوزه الثاني على التوالي وفي رصيده ست نقاط ، في حين تجمد رصيد الأهلي بنغازي عند ثلاث نقاط من فوز وخسارة. .

(وال)