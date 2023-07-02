دور السداسي : التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الهلال و الاتحاد .

تونس 02 يوليو 2023 م ( وال ) – خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على نتيجة لقاء الاتحاد والهلال، وذلك في أطار منافسات الجولة الثانية من الدور السداسي الليبي لكرة القدم ( مرحلة التتويج ) في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس السبت – على أرضية ملعب مصطفي بن جنات بالمنستير التونسية.

وحملت الدقيقة ( 24 ) الجديد باللقاء’ وفيها كان الهلال هو المبادر بالتسجيل عندما استفاد لاعبه ” طه الشلوي ” من الخطأ الفادح الذي وقع فيه مدافع الاتحاد “المعتصم بالله الصبو ” ليصوب بذلك الشلوي كرة قوية استقرت في سقف المرمى للحارس ” معاد اللافي” .

حاول الاتحاد حامل لقب النسخة الأخيرة’ تعديل النتيجة ، وعند الدقيقة ( 34 ) توغل ” عبد العاطي العباسي ” من الجهة اليسرى مرسلا كرة عرضية أبعدها مدافع الهلال ” أحمد شلبي ” إلى ركنية ، مبقيا اللقاء على واقع هدف وحيد.

في الشوط الثاني ، وعند الدقيقة ( 52 ) أبعد حارس الاتحاد ” معاد اللافي ” تصويبة ” المعتصم بالله التايب ” ليؤكد الأبعاد ” أحمد المقصي ” واضعا الكرة إلى ركنية.

هدف التعديل : –

وظهر حارس الاتحاد ” معاد اللافي ” مجددا في الدقيقة ( 54 ) ليبعد تصويبة لاعب الهلال ” طه الشلوي “التي أطلقها من على حافة منطقة الجزاء بطريقة مقصية.

ومع مطلع الدقيقة ( 60 ) أبعد الحارس ” حسام أمبية ” تصويبة المهاجم ” معاد عيسي ” إلى ركنية’ بعدها مباشرة استطاع المهاجم المغربي” عبد الغفور المهري” من تعديل النتيجة.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة ، حيث أصبح الهلال برصيد نقطتان حصدها من لقاءان ، بينما أصبح الاتحاد حامل اللقب برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارة .