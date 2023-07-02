قوة الاتحاد الإفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها بالصومال.

اديس ابابا 2 يوليو 2023 م ( وال ) – أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال (اتميس) في بيان، الجمعة، إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو الماضي .

ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه “محطة مهمة” في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.

وجدد مجلس الأمن، الثلاثاء، لمدة ستة أشهر تفويضه لقوة الاتحاد الأفريقي التي لديها مهلة حتى نهاية سبتمبر لسحب 3000 جندي إضافيينوضمت أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول إفريقية، بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية عام 2024.

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