جوتيريش يدعو إلى إرسال قوات دولية للمساعدة في وقف العنف بهايتي

بورت- أو- برنس 2 يوليو 2023 م ( وال ) أعرب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش ” ، خلال زيارته إلى عاصمة هايتي بورت- أو- برنس يوم أمس السبت، عن تضامنه مع شعب هايتي الذي يواجه دوامة “رهيبة” من الأزمات، وحث على نشر قوة دولية لمساعدة الشرطة الوطنية على مكافحة عنف العصابات.

وأبدى جوتيريش قلقه العميق إزاء الضعف الشديد الذي يواجهه الشعب الهايتي – وخاصة النساء والفتيات- بسبب العنف الوحشي والعصابات المسلحة “العدوانية”، مثل تلك التي تطوق العاصمة وتغلق الطرق الرئيسية وتتحكم في الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن التنمية الشاملة والمستدامة هي وحدها التي ستساعد في كسر الحلقة التاريخية للأزمات في هايتي، ومعالجة التحديات الإنسانية والأمنية، وخلق بيئة دستورية وسياسية مستقرة. وأضاف أنه “لا يمكن إيجاد حل بدون مشاركة شعب هايتي”، إلا أنه أقر بأن حجم المشاكل التي تواجه البلاد يتطلب الدعم الكامل من المجتمع الدولي.