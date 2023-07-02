السودان : تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر يوليو الجاري.

الخرطوم 2 يوليو 2023 (وال) – أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران المدني حتي 10 يوليو الحالي. وقالت الهيئة في بيان أنها “أصدرت نشرة طيارين (نوتام) بتمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 10 يوليو”. وأضافت “يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة” . يشار إلى أن هذا التمديد هو السادس الذي تجريه هيئة الطيران السودانية، واستثنت جميعها الرحلات الإنسانية والإجلاء.

.. ( وال ) ..