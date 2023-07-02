إيلون ماسك يوضح سياسة تويتر المؤقتة.

سان فرانسيسكو 2 يوليو 2023 م ( وال ) بعد ساعات من بدء المستخدمين في الإبلاغ عن المشكلات أثناء استخدام موقع تويتر ، غرد مالك تويتر الملياردير” إيلون ماسك” بأن الموقع قد طبق قيودًا مؤقتة “لمعالجة المستويات القصوى من استخراج البيانات والتلاعب بالنظام”، وطالب من مستخدمي المنصة بـقوله : “اتركوا الهواتف قليلاُ واذهبوا لرؤية العشب”.

وقال “ماسك ” إن الحسابات حاملة علامة التوثيق الزرقاء مسموح لها بقراءة 6000 منشور في اليوم، في حين أن الحسابات غير الموثقة فاقتصرت سعتها لقراءة التغريدات على 600 تغريدة فقط. أما الحسابات الجديدة غير الموثقة فسعتها 300 منشورًا للقراءة يوميًا. وبدأ ماسك في تقديم علامة تحقق زرقاء للمستخدمين الذين اشتركوا في خدمة الاشتراك (تويتر بلو أو تويتر الأزرق) لزيادة الإيرادات.

وواجه مستخدمو تويتر اضطرابات مماثلة في الخدمة واسعة النطاق في شهر مارسالماضي، وهي تعد واحدة من أكبر حالات الانقطاع منذ تولى إيلون ماسك المسؤولية. أبلغ أكثر من 8000 مستخدم عن حدوث اضطرابات في تلك الحالة. فيما يحاول ماسك تغيير المنصة، التي واجهت نزوحًا جماعيًا من المعلنين، مع تعيين مديرة تنفيذية جديدة، ليندا ياكارينو.

ولم يتمكن مستخدمي تويتر أمس السبت في العديد من البلدان من الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي، أو واجهوا صعوبات وتأخيرات في تصفح المنصة .