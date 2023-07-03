ليبيا نيوز

سياسي فرنسي : الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

باريس 2 يوليو 2023م ( وال ) قال مرشح الرئاسة الفرنسية السابق ” إريك زمور ” إن الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية  .

     وقال ” زمور ” لقناة “يوروب1” التلفزيونية ، إن الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات ، وهذا بالضبط ما يحدث الآن  .

      وارجع السياسي الفرنسي سبب مايحدث في البلاد  هو سياسة الهجرة في فرنسا ، بالإضافة إلى ذلك ، تتعرض قوات الشرطة الآن لضغوط مفرطة و أنهم أُمروا بعدم المشاركة في القتال، لأن هذا قد يؤدي إلى وقوع إصابات، ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات التي لا يمكن السيطرة عليها.

     …( وال )…

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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