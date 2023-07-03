سياسي فرنسي : الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية .

باريس 2 يوليو 2023م ( وال ) قال مرشح الرئاسة الفرنسية السابق ” إريك زمور ” إن الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية .

وقال ” زمور ” لقناة “يوروب1” التلفزيونية ، إن الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات ، وهذا بالضبط ما يحدث الآن .

وارجع السياسي الفرنسي سبب مايحدث في البلاد هو سياسة الهجرة في فرنسا ، بالإضافة إلى ذلك ، تتعرض قوات الشرطة الآن لضغوط مفرطة و أنهم أُمروا بعدم المشاركة في القتال، لأن هذا قد يؤدي إلى وقوع إصابات، ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات التي لا يمكن السيطرة عليها.

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