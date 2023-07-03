القطراني يجري لقاءات جانبية على هامش اجتماعات الفاو في روما .

روما 2 يوليو 2023 م(وال)- عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف”حسين القطراني”، لقاءات جانبية على هامش اجتماعات الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بروما ، بهدف تعزيز التعاون القائم بين الحكومة ونظرائها بالمجتمع الدولي.

وذكرت وزارة الزراعة أن القطراني بحث مع المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة (الفاو) “عبد الحكيم الواعر”، الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

كما اتفق القطراني مع وزير الفلاحة والتنمية القروية المغربي “محمد صديقي”، على ضرورة تبادل الاتصالات واللقاءات والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات الزراعية والحيوانية المختلفة.