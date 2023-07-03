اليونيسف تنظم دورة تدريبية حول إدارة النفايات الطبية بالمنطقة الجنوبية.

طرابلس 2 يوليو 2023م (وال)- نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية دورة تدريبية حول الممارسات الجيدة في إدارة النفايات الطبية للرعاية الصحية

وذكرت وزارة الصحة على صفحتها بفيسبوك أن الدورة التي استمرت على مدار يومين متواصلين جرى خلالها جمع 30 نقطة محورية من مختلف البلديات والمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية ومنها؛ سبها ، غات ، مرزق ، تراغن ، بنت بية ، تساوا

وشمل التدريب أنشطة إدارة النفايات بما في ذلك التعريف والتصنيف والفصل والتخلص الآمن باستخدام استراتيجيات عدم الحرق ، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات ، وضمان سلامة كل من البيئة والصحة العامة.