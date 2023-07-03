ايران تستعد لاطلاق أول رحلة جوية مباشرة إلى مصر خلال 45 يوما .

طهران 2 يوليو 2023 م (وال) ــــ أكدت مصادر إيرانية اليوم الأحد أن فوجا من السياح الإيرانيين سيتوجهون الى جمهورية مصر العربية خلال الـ 45 يوما المقبلة في إشارة الى تحسن العلاقات الثائية بين مصر والجمهورية الإسلامية الإيرانية .

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، عن بيان لـ “نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة” في طهران أنه سيجري (إطلاق الرحلة السياحية الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة خلال المدة المذكورة) .

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، “حسين أمير عبداللهيان” قد قال، الخميس الماضي في تصريحات نشرتها وكالة انباء “إرنا “، اثناء اللقاء الذي نظمته الخارجية الإيرانية مع سفراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى، إن بلاده ترحب بــ (تطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها مصر والمغرب ، و أن سياسة تطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع دول الجوار تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي) .

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