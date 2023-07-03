ليبيا نيوز

أنطونيو تاياني : من الصعوبة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا المتعلقة بملف الهجرة.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

روما 02 يوليو 2023م(وال)- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تاياني ” إنه من الصعوبة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا المتعلقة بملف الهجرة، ولكن سيتم تقييمها.

وأكد ” تاياني ” في تصريحات صحفية أن حل مشكلة الهجرة يجب أن لا يكون على المدى القصير فقط بل حتى على المدى الطويل .

وأشار إلى أن الوضع الحالي العام معقد وخطير للغاية وهناك مشاكل ضخمة في كل مكان، من تونس إلى الصومال، مرورا بليبيا وتشاد كذلك سوريا ولبنان وأفغانستان

 وطالب ” تاياني” الاتحاد الأوروبي بـالالتزام لمواجهة تدفق المهاجرين إلى بلاده القادمة من جنوب إيطاليا وعبر كرواتيا من ممر البلقان .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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