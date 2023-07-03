اللجنة المشكلة من الدبيية للتحقيق في القرار الصادر للموفدين للدراسة بتركيا تباشر مهامها بديوان وزارة التعليم العالي بطرابلس .

طرابلس 3 يوليو 2023 م ( وال ) – باشرت اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة ” رقم (273) لسنة 2023م بشأن التحقيق في قوائم تفويضات الموفدين بالساحة التركية خلال الربع الأول لسنة 2023م مهامها أمس الاحد بمقر ديوان وزارة التعليم العالي بطرابلس .

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها بالفيسبوك إن اللجنة حققت مع كل من مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المراجعة ولم تسجل اللجنة إي مخالفات بحق الوزارة سواء بملفات قرارات الإيفاد أو التفويضات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والتي كانت وفق القانون والتشريعات حسب قولها .

وكان “الدبيبة” أصدر الشهر الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف التأكد من البيانات الواردة فيه والآلية التي أدرج وفقا لها.

وتتولى اللجنة التي يرأسها وزير الحكم المحلي ” بدرالدين التومي” تحديد الطلاب الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلاب الموفدين، ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه عشرة أيام، حسب ما جاء على صفحة المكتب الاعلامي للحكومة بموقع ” فيسبوك” .

وجاء قرر الدبيبة تشكيل اللجنة المذكورة بعدما قررت النيابة العامة، في نفس الشهر ، إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.

وستنفذ النيابة مراجعة جنائية لاستجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية، حسب منشور مكتب النائب العام.

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