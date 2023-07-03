وزيرة الخزانة الأمريكية تزور الصين الخميس المقبل

واشنطن 2 يوليو 2023 م ( وال ) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، أن الوزيرة ” جانيت يلين “، ستقوم بزيارة إلى الصين الخميس المقبل لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها، أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس الأمريكي “جو بايدن ” بعد اجتماعه مع الرئيس “شي جينبينج ” في شهرنوفمبر الماضي بتعميق التواصل بين الولايات المتحدة والصين. وستلتقي يلين خلال إقامتها بممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الصينية.

وقال البيان إن يلين ستناقش أهمية إدارة العلاقات بشكل مسؤول بين البلدين – أكبر اقتصادين في العالم- والتواصل مباشرة حول مجالات الاهتمام، والعمل معا لمواجهة التحديات العالمية.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة. وتعتبر إدارة بايدن الصين أكبر تحد جيوسياسي وتتخذ موقفا متشددا معها. فيما يتسبب دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات من بكين بشأن تايوان والحرب التجارية المستمرة بين البلدين في نزاعات مستمرة.