تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين.

تايبيه 3 يوليو 2023 (وال) – تبدأ تايوان اليوم الإثنين مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين تسبق المناورات العسكرية السنوية الأكبر في الجزيرة، مع سعيها الى زيادة استعداداتها في مواجهة الصين.حسب وكالة فرانس برس.

وتأتي مناورات إطلاق الصواريخ في مقاطعة بينغتونغ بجنوب تايوان في وقت تشهد العلاقات بين تايبيه وبكين توترات متزايدة في أعقاب إجراء الصين مناورتين عسكريتين ضخمتين في محيط الجزيرة خلال العام الماضي.

وذكرت الوكالة أن المناورات الصاروخية التايوانية تأتي على خلفية تحركات جوية وبحرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه، وهو ممر بعرض 180 كيلومترا يفصل بين الجزيرة والبر الرئيسي.

وصعّدت بكين منذ أشهر لهجتها السياسية والعسكرية حيال تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي ، لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهّد بإعادتها إلى كنفها، بالقوة إذا لزم الأمر.

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