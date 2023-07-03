طقس مستقر على مناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، بينما درجات الحرارة مرتفعة على الجنوب.

طرابلس 03 يوليو 2023 م (وال) – توقع المركز للأرصاد الجوية استقرار الطقس على مناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، بينما درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأوضح المركز أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحياناً على مناطق القريات ومزده ، والرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على مناطق الدواخل مـابين (33-38)مْ.

وفي مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون أيضا السماء: صافية إلى قليلة السحب ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا علي المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ مع رطوبة عالية نسبيا علي المناطق الساحلية.

أما مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:- تكون السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة، والرياح: متغيرة الاتجاه إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.

وتكون السماء صافية في مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، إلى ظهور بعض السحب على الكفرة ، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

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