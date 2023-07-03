انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

سنغافورة 3 يوليو 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، حيث قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتقليص الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك بلس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أي 0.3 بالمئة إلى 75.21 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أي 0.3 بالمئة مسجلا 70.41 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

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