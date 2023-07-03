إحباط 65 عملية هجرة غير شرعية للحدود البحرية التونسية خلال أيام عيد الأضحى.

تونسش 3 يوليو 2023 (وال) -تمكنت السلطات التونسية من إحباط 65 عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلال عطلة عيد الأضحى.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بيان للإدارة العامة للحرس الوطني “أن وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 1879 شخصا منهم 1858 من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء و21 تونسي”.

وأضاف البيان أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل (المناطق البحرية بنابل وسوسة والمنستير) تمكنت من احباط 18 عملية إبحار خلسة وإنقاذ 189 شخصا تونسيا وحجز 14 زورقا بحريا ومركبا و 3 كاياك.

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