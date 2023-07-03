مشروع تورتو أحميم للغاز المسال يدخل مرحلته الثانية بحلول 2024 بتعاون موريتاني سنغالي

نواكشوط 3 يوليو 2023 م ( وال ) تخطط وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية لبدء المرحلة الثانية من هذا المشروع في عام (2025)، وتتوقع إنجازها بالكامل في عام (2027)، وفقًا لما قاله مستشار قطاع التنقيب والإنتاج في الوزارة “خرومبالي لحبيب ” ، بالتعاون مع دولة السنغال الجارة وفقا لموقع إنرجي كابيتال آند باور.

في الوقت نفسه، وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 90% حتى الآن، ومن المنتظر أن تشهد نهاية الربع الرابع من العام الجاري (2023) إنتاج كميات الغاز الأولى.

ويقع مشروع تورتو أحميم للغاز المسال على بُعد 120 كيلومترًا من الساحل على عمق مائي يبلغ 2850 مترًا؛ ما يجعله أحد أعمق المشروعات تحت سطح البحر في أفريقيا، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وستصدّر المرحلة الأولى، قيد التطوير حاليًا، الغاز إلى وحدة تخزين وتفريغ وإنتاج عائمة تقع على بُعد نحو 40 كيلومترًا من الشاطئ؛ إذ سيُعالج الغاز وتُفصل السوائل قبل تصديرها إلى منشآت الغاز المسال العائمة الواقعة على بُعد 10 كيلومترات من الشاطئ. ويتوقّع المراقبون أن تنتج هذه المرحلة نحو 2.3 مليون طن من الغاز المسال سنويًا بمجرد بدء العمليات.

و”تهدف موريتانيا أيضًا إلى التحوّل من الطاقة الزرقاء إلى الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، مع النهوض بمشروعات الهيدروجين الأخضر الواعدة بالتوازي مع مشروعات الغاز الطبيعي”.