إقامة المؤتمر العربي الأول للطاقات المتجددة والمستدامة في بنغازي

بنغازي 03 يوليو 2023 م (وال) أقيم صباح اليوم، بشركة الخليج العربي للنفط ، المؤتمر العربي الأول للطاقات المتجددة والمستدامة، تحت إشراف وتنظيم لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب.

وكان هذا المؤتمربدعم المؤسسة الوطنية للنفط، المتمثلة في شركة الخليج العربي للنفط، ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام متواصلة صباحا ومساء وعرض مفصل للأوراق البحثية المقدمة من قبل مهندسين عرب وليبيين.

حيث بلغ عدد الأوراق البحثة المقدمة 36 بحث في مجال الطاقات المتجددة ، ومشاركة 81 دولة عربية من بينها مصر وسوريا والعراق والبحرين ودولة عمان والأردن وفلسطين ودولة المغرب العربي.

وسيتم في آخر أيام المؤتمر، أخذ الوفود العربية المشاركة في جولة داخل مدن الجبل الأخضر .

وافتتح المؤتمر بكلمة وزير الكهرباء المهندس “عوض البدري” عبر السكايب تلتها كلمة مديرعام شركة الخليج العربي للنفط المهندس “محمد شتوان” كذلك كلمة لرئيس اتحاد المهندسين العرب الدكتور”عادل الحديثي” عقبتها كلمة رئيس لجنة الطاقة ورئيس المؤتمر الدكتور”ناجي المغربي ” .

كما أعطيت الكلمة للسيدة “عائشة الطبلقي” عضو البرلمان وطالبت بكلمتها بضرورة إعداد قانون خاص بالطاقات المتجددة وكيفية الاستفادة منها وعرضها على البرلمان لاعتماد.

وكان من بين الحضور النقيب العام لنقابة المهن الهندسية الدكتور”محمد فرحات” ورئيس مركز بحوث النفط الدكتور”سالم الأخضر والدكتور”طارق الترهوني” رئيس اللجنة العلمية ومقرر لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب ورئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ “أحمد بوعجيل ، ولفيف من المختصين في مجال الطاقة وممثلين عن جامعة بنغازي .

والتقت وكالة الأنباء الليبية مع المهندس “ناجي المغربي” رئيس لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب، ورئيس المؤتمر العربي الأول للطاقات المتجددة حيث أفادنا وقال : ” لأهمية الطاقات المتجددة ودورها في التنمية والمحافظة على البيئة فهي طاقة بديلة ونظيفة عكس الوقود التقليدي الذي يحتوي على آفات وغازات تسبب آفات صحية ونحن نحاول التوصل لحلول وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة ، وأيضا نهدف من خلال المؤتمر إلى إثراء المعرفة وتبادل الأفكار بيننا وبين الدول العربية فالمؤتمر من تنظيم اتحاد المهندسين العرب بحضور 18 دولة عربية بعضهم حضر بشكل شخصي والبعض الآخر عن طريق شبكة الإنترنت.”

وقال ” المغربي ” لوكالة الأنباء الليبية أنه يسعى لتوعية المواطن بتعريفه على الطاقات المتجددة والعمل على الخروج بتوصيات تحال إلى جهات الاختصاص لإقامة المشاريع و إعداد جدوى اقتصادية بناء على دراسة علمية وكيفية الاستثمار وتحقيق مشروع على الأراضي الليبية.

هذا وعرضت في هذا المؤتمر أول ورقة بحثية بعنوان(دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة للباحث المهندس “مصطفى صلاح” من دولة العراق.

يذكر أن هذا هو المؤتمر الأول الذي يقوم اتحاد المهندسين العرب بتنظيمه ومشاركة أعضائه على مستوى الوطن العربي وسبقته مؤتمرات محلية شارك فيها الاتحاد أعضاء الاتحاد كضيوف فقط . (وال ـ بنغازي )