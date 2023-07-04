الدبيبة يبحث مع بن قداره خطة المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز .

طرابلس 3 يوليو 2023 (وال)-اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وبحث الاجتماع خطة المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

وأكد الدبيبة ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.

وشدد رئيس الحكومة على إيلاء أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، منوها بأنّ أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.

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