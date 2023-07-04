وزارة التعليم شدد على الالتزام بجملة من المعايير لتلبية الجوانب التَّربوية والنَّفسية للمُتعلِّمين.

طرابلس 03 يوليو 2023م (وال ) – شدد وكيل وِزارَة التربية والتعليم للشؤون التَّربوية ” مسعودة الأسود ” على ضرورة التَّقيد بجملة من ِالمعايير التي تُلبِّي الجوانب التَّربوية والنَّفسية للمُتعلِّمين.

ودعا وكيل الوزارة في خطاب موجه لمراقبي التربية والتعليم إلى أن يشتمل كل فصل دراسي على عدد من التلاميذ تقدير نجاحهم متنوع بين ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول والتلاميذ المعيدين حسب النسبة العددية لكل تقدير.

وحثت ” الأسود ” في خطابها على مراعاة عدم تجميع التلاميذ البارزين في الأنشطة المدرسية الموهوبين في فصل دراسي واحد ودمج التلاميذ الذين لديهم صعوبات معينة في التعلم ومشكلات انفعالية أو سلوكية مع التلاميذ الأسوياء.

كما دعت إلى إعطاء الفرصة للتغيير من فصل دراسي إلى فصل دراسي خلال أسبوع واحد وتحت إشراف مكتب الخدمة الاجتماعية عن طريق التبادل بحيث لا يؤثر على مستوى الفصول الدراسية وحسب النسبة العددية للفصول.

وطالب وكيل الوزارة بعدم فصل الذكور عن الإناث بتلاميذ الحلقة الأولى في المدارس المختلطة وتوزيعهم وفق نسب عددية متساوية كما حثت على فصل التلاميذ الذكور عن التلاميذ الإناث في فصول مستقلة داخل المدرسة ووفق نسب عددية متساوية في الفصول الدراسية وعدم تركيز أبناء المعلمات والإداريين وأقاربهم في فصول مستقلة.

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