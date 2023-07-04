ليبيا نيوز

ليتوانيا تؤكد أن دعوة أوكرانيا للانضمام للناتو يجب أن تكون واضحة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

فيلنيوس 4 يوليو  2023 م  ( وال )  قال وزير الخارجية الليتواني  “جابريليوس لاندسبيرجيس ” ، إن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للإلغاء.

وأكد   ” لاندسبيرجيس  ” في اجتماع مع كبار المسؤولين في ليتوانيا , إن “موقفنا لا يتغير فنحن نؤيد بالكامل تطلعات أوكرانيا وندعمها وندعم موقفها. [موقف ليتوانيا] هو الالتزام بطريقة تجعل دعوة [أوكرانيا للانضمام إلى الناتو] واضحة وغير قابلة للإلغاء”.  وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المزمع عقدها يومي 11 و12 من شهر يوليو الجاري.

-وفق ما نقلته وكالة أنباء “يوكرينفورم ” الأوكرانية- ( وال ).

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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