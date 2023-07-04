ليتوانيا تؤكد أن دعوة أوكرانيا للانضمام للناتو يجب أن تكون واضحة

فيلنيوس 4 يوليو 2023 م ( وال ) قال وزير الخارجية الليتواني “جابريليوس لاندسبيرجيس ” ، إن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للإلغاء.

وأكد ” لاندسبيرجيس ” في اجتماع مع كبار المسؤولين في ليتوانيا , إن “موقفنا لا يتغير فنحن نؤيد بالكامل تطلعات أوكرانيا وندعمها وندعم موقفها. [موقف ليتوانيا] هو الالتزام بطريقة تجعل دعوة [أوكرانيا للانضمام إلى الناتو] واضحة وغير قابلة للإلغاء”. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المزمع عقدها يومي 11 و12 من شهر يوليو الجاري.

-وفق ما نقلته وكالة أنباء “يوكرينفورم ” الأوكرانية- ( وال ).