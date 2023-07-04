الحرائق تلتهم أكثر من ثمانية مليون هكتار من الغابات في كندا

أوتاوا 4 يوليو 2023 م ( وال ) أعلنت السلطات الكندية أن حرائق الغابات دمرت 8.4 مليون هكتار من الغابات، وأن عدد بؤر الحرائق بلغ 590 بؤرة اشتعال ناشطة.

من جهته أشار مركز حرائق الغابات الكندي إلى أنه من أصل 590 حريقا لم يتم فرض السيطرة على 289 منها، وفي أواخر شهر يونيو الماضي كان عدد الحرائق أكثر من 420 في جميع أنحاء البلاد.وتم رصد أكبر عدد من الحرائق في مقاطعات “ألبرتا ” و”كولومبيا البريطانية” و”كيبيك” و”أونتاريو”.

هذا فيما أفادت وسائل الإعلام بأن ما لا يقل عن 18 ألف من رجال الإطفاء الأجانب من عشر دول، يشاركون في إطفاء حرائق الغابات في كندا، ومنهم رجال الإطفاء من أستراليا وإسبانيا والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من البلدان.كما يشارك عناصر القوات المسلحة الكندية. ويبلغ العدد الإجمالي من المشاركين في عمليات الإطفاء نحوخمسةآلاف شخص.

( وال )