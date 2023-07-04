الأرصاد: اعتدال الأجواء على مناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

طرابلس 04 يوليو 2023 م (وال) – أجواء صيفية معتدلة على مناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ؛ تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر اليوم على مناطق (جنوب الجبل – القريات) يصحبها خلايا رعدية ، مع ظهور ضباب خفيف أخر الليل على المناطق الساحلية، والرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على مناطق الدواخل مـابين (34-37)مْ.

اما مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد؛ تكون السماء: قليلة السحب ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا علي المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (28-30)مْ مع رطوبة عالية نسبيا علي المناطق الساحلية.

وفي مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:- تكون السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على (غدامس الحمادة-شمال سبها – الجفرة) يصحبها خلايا رعدية ، والرياح: متغيرة الاتجاه إلي شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-45)مْ.

أما مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-تكون السماء صافية ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

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