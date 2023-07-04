رئيس كوريا الجنوبية: النصف الثاني من العام الجاري سيكون نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد

سيوؤل 4 يوليو 2023 م ( وال ) قال الرئيس الكوري الجنوبي، “يون سوك يول “، اليوم الثلاثاء، إن النصف الثاني من العام الجاري سوف يمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة للاقتصاد، وسوف يخطو خطوة للأمام نحو النمو بعد التغلب على الأزمات المتعددة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن ” يون ” أدلى بهذه التصريحات خلال ترؤسه لاجتماع حكومي بشأن اتجاهات السياسة الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام، مستشهدا بالمؤشرات الإيجابية الأخيرة مثل تراجع التضخم من أكثر من 6% إلى 2%، وتسجيل فائض تجاري خلال الشهر الماضي بعد تكبد عجز.

وأضاف، “ما يزال هناك غموض في العالم الخارجي، كما أنه ما تزال هناك قوى ترفض التغيير، ولكن علينا أن نظهر القدارات الإبداعية التي تم تكونها حتى الآن لكي يستطيع المواطنون أن يروا النتيجة”. مشددا على الحاجة لزيادة الصادرات، وذلك من خلال تصحيح القواعد والأنظمة التي تتعارض مع التوجه العالمي.