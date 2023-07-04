بولندا تعتزم إرسال معدات ثقيلة إلى الحدود مع بيلاروسيا

وارسو 4 بولندا 2023 م ( وال ) أعلنت المتحدثة باسم وكالة حرس الحدود البولندية” آنا ميشالسكا ” ، عزم بلادها إرسال معدات ثقيلة إلى الحدود مع بيلاروسيا؛ وذلك للمساعدة في تعزيز التواجد بالمنطقة وسط تزايد ضغط المهاجرين، وتحرك عناصر مجموعة “فاجنر” الروسية الخاصة في اتجاه بيلاروسيا.

وقالت ميشالسكا – حسبما نقل “راديو بولندا”، اليوم الثلاثاء – إن “الحكومة ستعزز الحدود مع بيلاروسيا عن طريق نشر مروحية تابعة للشرطة من طراز (بيل) ومدافع مياه تابعة وشاحنات لمكافحة الشغب وناقلات جند مدرعة خفيفة”، مضيفة أن “دعم المعدات له نفس أهمية نشر ضباط إضافيين بالمنطقة الحدودية.

كان وزير الداخلية البولندي “ماريوس كامينسكي ” ، قد أعلن، /الأحد الماضي /، عزم بلاده إرسال خمسمائة ضابط شرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا.. قائلا: “بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررت أنا تعزيز قواتنا ب500 ضابط شرطة بولندي من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب”، مبينا أن “الضباط الجدد سينضمون إلى خمسة آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفي جندي يقومون بحراسة أمن هذه الحدود”.