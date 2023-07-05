المركز الليبي للاستشعار عن بعد: الخميس الأرض في أبعد نقطة لها عن الشمس.

طرابلس 04 يوليو 2023 م (وال) – أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن يوم الخميس القادم ستكون الأرض في نقطة الأوج (أبعد نقطة من الشمس) على تمام الساعة 10:06 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي ويكون بعدها عن الشمس 152,100,533كم تقريباً، أي 5 مليون كم أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر يناير فصل الشتاء .

وأضاف المركز في تقريره العلمي أن حدوث فصلي الصيف والشتاء سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها، مرجعا سبب تغير قرب وبعد الأرض عن الشمس هو شكل مدارها حول الشمس وأن يكون بيضاوياً وليس دائريا.

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