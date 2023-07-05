ليبيا نيوز

انطلاق قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالهند عبر تقنية الفيديو .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    

دلهي 4 يوليو 2023م ( وال )- انطلقت قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث من المتوقع أن تحصل إيران على كامل العضوية بالمنظمة، خلال جلسة اليوم  .

    وتستضيف القمة الهند لأول مرة، ومن المقرر أيضا أن تتولى كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون لمدة عام يبدأ من شهر يوليو الجاري .

      وقال رئيس الوزراء الهندي ” ناريندرا مودي ” في كلمة أمام القمة، إنه  سعيد لأن إيران ستصبح عضوا في مجموعة منظمة شنغهاي للتعاون” ، كما ستمهد القمة الطريق أيضا لبيلاروسيا لتصبح عضوا دائما في المنظمة .

      وكانت الحكومة الهندية أعلنت أنها دعت جميع الدول الأعضاء في المنظمة ، وهي الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجكستان وأوزباكستان لحضور القمة، فيما تم دعوة إيران وبيلاروسيا ومنغوليا كدول مراقبة  .

     ومن بين المشاركين في القمة ، الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ”  والصيني ” شي جينبينغ ”  ورئيس وزراء باكستان” محمد شهباز شريف ”  .

       تجدر الإشارة إلى أن قمة زعماء دول منظمة شنغهاي عقدت العام الماضي في مدينة سمرقند بأوزبكستان  .

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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