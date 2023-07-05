انطلاق قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالهند عبر تقنية الفيديو .

دلهي 4 يوليو 2023م ( وال )- انطلقت قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث من المتوقع أن تحصل إيران على كامل العضوية بالمنظمة، خلال جلسة اليوم .

وتستضيف القمة الهند لأول مرة، ومن المقرر أيضا أن تتولى كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون لمدة عام يبدأ من شهر يوليو الجاري .

وقال رئيس الوزراء الهندي ” ناريندرا مودي ” في كلمة أمام القمة، إنه سعيد لأن إيران ستصبح عضوا في مجموعة منظمة شنغهاي للتعاون” ، كما ستمهد القمة الطريق أيضا لبيلاروسيا لتصبح عضوا دائما في المنظمة .

وكانت الحكومة الهندية أعلنت أنها دعت جميع الدول الأعضاء في المنظمة ، وهي الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجكستان وأوزباكستان لحضور القمة، فيما تم دعوة إيران وبيلاروسيا ومنغوليا كدول مراقبة .

ومن بين المشاركين في القمة ، الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” والصيني ” شي جينبينغ ” ورئيس وزراء باكستان” محمد شهباز شريف ” .

تجدر الإشارة إلى أن قمة زعماء دول منظمة شنغهاي عقدت العام الماضي في مدينة سمرقند بأوزبكستان .

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