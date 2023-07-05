المفوضية الاوروبية : ( جوزيب بوريل ) سيزور دولة النيجر غدا الأربعاء .

روما 4 يوليو 2023م ( وال )- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ” جوزيب بوريل ” سيزور دولة النيجر غدا الأربعاء وبعد غد الخميس ، يعقد خلالها اجتماعات ثنائية ويتفقد البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي لقوات الأمن والشرطة لبناء القدرات في منطقة الساحل ومالي (EUCAP).

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن مذكرة صادرة في بروكسل اليوم الثلاثاء بهذا الصدد أن الزيارة ستوفر فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر والانخراط في مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية”، والتي تشمل ، من بين أمور أخرى ، “التنمية الاجتماعية والاقتصادية في النيجر والمسائل الإنسانية واستقرار منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

كما سيستعرض منسق الدبلوماسية الأوروبية في لقاءاته “عمل البعثتين الاوروبيتين في إطار سياسة الامن والدفاع المشتركة: (EUCAP) والبعثة الأوروبية للشراكة مع النيجر (EUMPM) والهجرة والانتقال الأخضر”، فضلا عن “قضايا عالمية أخرى والحرب الاوكرانية .

كما تتضمن الزيارة افتتاح محطة (جورو باندا) للطاقة الشمسية مع الرئيس النيجري ” محمد بازوم ” والتي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في بداية هذا العام تمديد ولاية البعثة حتى 31 يناير 2025 .

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