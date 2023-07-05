ليبيا نيوز

منظمة العلوم والأحياء البحرية في ليبيا تحذر من مخاطر انتشار اسماك القرش علي طول الساحل الليبي .

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 04 يوليو 2023م (وال ) -أعلنت منظمة العلوم والأحياء البحرية الليبيـة عن إطلاق حملتها للتوعية بمخاطر اسماك القرش علي طول الساحل الليبي للحفاظ علي ارواح الشباب والعائلات .

وقالت المنظمة عبر مكتبها الإعلامي أن وجود أسماك القرش على الشواطئ الليبيـة يعود إلى الصيد الجائر بالمتفجرات ما يجعلها أكثر شراهة لتناول الطعام فيفصل الصيف.

وحذرت المنظمة من إهمال هذه القضية التي تشكّل تهديداً مباشراً لحياة الإنسان، مشيرة إلى أنها تعمل على توسيع دائرة التوعية الإعلاميةلتحقيق الهدف المنشود من الحملة وتفادي وقوع إصابات بشرية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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