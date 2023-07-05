المشري يبحث مع وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا ترتيبات انعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة.

طرابلس 04 يوليو 2023م (وال ) – التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا برئاسة وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو” المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي.

وناقش اللقاء ملف المصالحة الوطنية والترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة ومشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا المؤتمر وترشيح عضوٍ عن المجلس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية له.

وشدد ” المشري ” على ضرورة التعجيل والإسراع بهذا الملف وتوسيع دائرة التواصل ليشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة الليبية وإقامة انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

وأشاد وفد الاتحاد الإفريقي بمجهودات رئيس المجلس الأعلى للدولة في هذا الملف ودعمه الدائم للّجنة واستجابته السريعة لترشيح مندوب عن المجلس للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، كما أشاد الوفد بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6.

وضم وفد لجنة الاتحاد الإفريقي مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “محمد الحسن اللباد” والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة “وحيدة العياري” .

وقد سلّم الوفد رسالة خطية إلى ” المشري ” من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد “موسى فكي”.

…(وال ) …