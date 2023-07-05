ليبيا نيوز

الدبيبة يأمر بتشكيل قوة عسكرية لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير، وجلب متهم مطلوب من النائب العام .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 04 يوليو 2023 م ( وال ) – أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع – بتشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها (450) أية مسلحة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير.

 جاء ذلك في كتاب وجهه لعدد من آمري ورؤساء الوحدات العسكرية ( اللواء 444 – اللواء 111 ـ اللواء 52 – الكتيبة 166 ـ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريم المنظم – جهاز دعم الاستقرار – جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية – جهاز التهديدات الأمنية – جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة قوة العمليات المشتركة ـ جهاز الطيران الإلكتروني – شعبة الاحتياط بقوة مكافحه الإرهاب)

وكلف الكتاب هذه القوة العسكرية بإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير واتخاذ إجراءات جلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام الذي تم القبض عليه ليله أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة ، على أن يتم التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وأعلامنا بالمستجدات بشكل دوري.

(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك