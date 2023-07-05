الدبيبة يأمر بتشكيل قوة عسكرية لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير، وجلب متهم مطلوب من النائب العام .

طرابلس 04 يوليو 2023 م ( وال ) – أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع – بتشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها (450) أية مسلحة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير.

جاء ذلك في كتاب وجهه لعدد من آمري ورؤساء الوحدات العسكرية ( اللواء 444 – اللواء 111 ـ اللواء 52 – الكتيبة 166 ـ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريم المنظم – جهاز دعم الاستقرار – جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية – جهاز التهديدات الأمنية – جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة قوة العمليات المشتركة ـ جهاز الطيران الإلكتروني – شعبة الاحتياط بقوة مكافحه الإرهاب)

وكلف الكتاب هذه القوة العسكرية بإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير واتخاذ إجراءات جلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام الذي تم القبض عليه ليله أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة ، على أن يتم التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وأعلامنا بالمستجدات بشكل دوري.

(وال)