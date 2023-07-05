شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي للإعلامي الرياضي ( المرحوم ( محمد براس علي ).

طرابلس 5 يوليو 2023 (وال)- أعلنت شركة بريد ليبيا اعتزامها إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي للإعلامي الرياضي ( المرحوم ” محمد براس علي ” موجه لجميع الفنانين التشكيليين و المصممين للعام 2023 .

ووضعت الشركة شروطا للراغين في دخول المسابقة لتصميم الطابع البريدي من بينها 1- اعتماد الشخصية العامة المعلن عنها هي العنصر الأساسي في التصميم .

2- ان يكون المشارك ليبي الجنسية .

3- ان يحتوى التصميم على العناصر المعرفة للشخصية العامة في الوسط الاجتماعي والرياضي.

4- يسمح للمتسابقين المشاركة بعدد تصميمين لهذه المسابقة .

5- لابد من ان يكون التصميم عمل اصلي و غير مكرر و غير مشارك به سابقا في اي مناسبة .

6- العمل الفائز يعود ملكيته لشركة بريد ليبيا و يتم اعادة التصاميم الغير فائزة لأصحابها.

7- ان يكون ذو تقنية عالية و فريد من نوعه وذات قيمة فنية عالية ويشترط الابتكار و الابداع في التصميم .

8- ضرورة الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للتصميم.

9- للجنة الاختيار و التقييم الحق في أن تخضع التصميم الفائز لتعديلات إن لزم الأمر .

10- ان يكون مقاس العمل لا يقل عن A4 ولا يزيد عن A2 .

11- ان يكون العمل مرسوم و مصمم باليد او باحد البرامج التقنية المختصة و لكم حرية اختيار نوع المواد المستخدمة من الالوان .

12- الاذن للمصمم الرسم على الورق أو القماش .

13- مدة استلام الاعمال لا تتجاوز ” 45 يوما ” من تاريخ طرح الاعلان .

14- تسلم اعمال المتسابقين للسيدة مقررة لجنة اختيار التصاميم التابع لمكتب الطوابع وخدمة الهواة بشركة بريد ليبيا بالمبنى الدائري / شارع الزاوية – طرابلس – في مغلف مكتوب عليه مسابقة تصميم الطوابع البريدية لسنة 2023 م مضاف عليه عنوان الطابع .

15- ارسال نسخة مصورة طبق الاصل للتصميم في CD.باحد البرامج التقنية المتخصصة

16- مرفق التصميم ببيانات الاسم و مقاس العمل و العنوان و رقم الهاتف و البريد الالكتروني.

سيتم اعتماد الطابع الفائز وإصدار طابع رسمي باسمه كما ستمنح مكافأة مالية للتصميم الفائز بالمسابقة .

وال..