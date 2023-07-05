الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية.

بروكسل 05 يوليو 2023 م ( وال ) – أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه العميق” إزاء التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الخطير في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وذكر بوريل أن الاتحاد الأوروبي أعرب مرارا عن مخاوفه بشأن العدد المتزايد بشكل كبير من ضحايا أعمال العنف هذا العام.

وأوضح “يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه يجب حماية المدنيين لا سيما الأطفال في جميع الظروف، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من إعادة السيطرة الأمنية على كل المنطقة (أ) من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للاتفاقيات القائمة.

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