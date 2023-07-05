رئيس قسم الأشعة والفيزياء الطبية بوزارة الصحة يقف على جاهزية أقسام الأشعة بالمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية .

|الثلاثاء- 04 يوليو 2023|م ( وال ) – أجرى رئيس قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة” عبد السلام بن مسكين” زيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الجنوبية، لتقييم جاهزية أقسام الأشعة حسب المعايير والتأكد من سلامة بيئة العمل لكل من العاملين والمرضى.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الاربعاء إن الزيارة شملت مستشفيات (بنت بية القروي، أوباري العام،الغريفة القروي، غات العام، العوينات العام، براك العام، قرضة الشاطئ، برقن العام، ونزريك القروي، إدري العام) والمراكز الصحية (البركت، الرقيبة، الأبيض، قطة) والعيادة المجمعه قراقرة.

وحسب المصدر ذاته تأتي هذه الزيارة، في إطار توجيهات وزير الصحة رمضان أبوجناح، لتسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها، وفقًا لأفضل الممارسات، والمعايير العالمية المطبَّقة في هذا المجال.

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