النيابة تستلم المطلوب من مدينة الزاوية .. وتعلن فتح الطريق الساحلي.

طرابلس 5 يوليو 2023 م ( وال ) – أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، نقل المطلوب من مدينة الزاوية ” ع. ك ” إلى مقر المكتب، بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق وجهاز دعم الاستقرار وفرع إدارة إنفاذ القانون، الذين أسهموا في جلب المتهم وفتح الطريق الساحلي من طرابلس إلى رأس اجدير .

وحسب منشور على الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على الفيسبوك وجه النائب العام المستشار ” الصديق الصور ” وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم في إطار الضمانات الإجرائية المقررة ،

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع – أمر أمس الثلاثاء بتشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها (450) آلية مسلحة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير.

جاء ذلك في كتاب وجهه لعدد من آمري ورؤوساء الوحدات العسكرية ( اللواء 444 – اللواء 111 ـ اللواء 52 – الكتيبة 166 ـ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – جهاز دعم الاستقرار – جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية – جهاز التهديدات الأمنية – جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وقوة العمليات المشتركة ـ جهاز الطيران الإلكتروني – شعبة الاحتياط بقوة مكافحه الإرهاب).

وكلف الكتاب هذه القوة العسكرية بإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير واتخاذ إجراءات جلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام الذي تم القبض عليه بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة ، على أن يتم التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وأعلامنا بالمستجدات بشكل دوري.

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