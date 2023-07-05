الرئيس الفرنسي يبحث حظر وسائل التواصل الإجتماعي لمكافحة الاضطرابات في فرنسا.

باريس 5 يوليو 2023 م ( وال ) يبحث الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون ” حاليًا حظر وسائل التواصل الاجتماعى الإلكترونية في إطار مكافحة المزيد من الاضطرابات في فرنسا.

محطة تلفزيون ” بى إف إم تى فى ” الإخبارية الفرنسية ذكرت ، نقلا عن “ماكرون ” قوله أمس الثلاثاء في اجتماع مع رؤساء بلديات في باريس إنه سيكون من الضروري التفكير في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من جانب الشباب المحتج وإمكانية فرض حظر محتمل.

وأضاف ماكرون: “وإذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، فربما تضطر إلى أن تضع نفسك في وضع يسمح لك بتنظيم (شبكات التواصل الاجتماعي) أو إغلاقها… لا ينبغي أن يتم ذلك بالتأكيد في لحظة الانفعال والغضب، وأنا مسرور لأننا لم نضطر إلى أن نفعل ذلك”.

وتشهد فرنسا منذ أسبوع غضبًا واسعًا، تنديدًا بمقتل الشاب نائل (17 عامًا، من أصول جزائرية) برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرور في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.وألحقت أعمال شغب ونهب أضرارًا وخسائر واسعة لتجار بلغت مليار يورو في العاصمة باريس ومرسيليا ومدن أخرى.