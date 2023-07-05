يبقى الطقس دون تغير على معظم المناطق ، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي ، ويكون ملحوظ على مناطق الدواخل.

طرابلس 05 يوليو 2023م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ببقاء الطقس دون تغير على معظم المناطق ، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي.

وأفاد المركز الوطني أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة،أن السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا ، وما بين (34-38)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع بداية من يوم الجمعة.

اما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، تكون السماء: صافية إلى قليلة السحب ، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (28-32)مْ.

وتكون السماء صافية في مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة ، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

أما الواحات – السرير – تازربو – الكفر، تكون السماء: صافية ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ.

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