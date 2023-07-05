الفلسطينون يشيعون ( 9 ) شهداء ارتقَوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

جنين 5 يوليو 2023 م وفا- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، ظهر اليوم الأربعاء، جثامين 9 شهداء ممن ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء التسعة، من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه المدينة ومخيمها ، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل أن يواروا الثرى في مقبرة الشهداء الجديدة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية(وفا) أن المشيعون رددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، وعمليات تصفية، وإعدام، ومجازر يومية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدى يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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