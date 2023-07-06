صدور كتاب اللُّغة والجنس: حفريّات في الذُّكورة والأُنوثة لـ (عيسى برهومة) .

بيروت 05 يوليو 2023 م (وال) – صدر حديثًا عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر في بيروت كتاب ( اللُّغة والجنس: حفريّات في الذُّكورة والأُنوثة “، بطبعة ثانية، لمؤلفه الدكتور ” عيسى برهومة ” أستاذ اللسانيات التطبيقيّة في الجامعة الهاشميّة.

توزَّعَ الكتاب على ثلاثة فصول ، حاول المؤلف في الفصل الأول أن يستجلي مكانة اللغة في المجتمع، وأن يتلمس مُسوِّغًا منهجيًّا للعلاقة المتحصَّلَة بين العامل الاجتماعيّ والسلوك اللغويّ ، أما في الفصل الثاني فعرض المؤلف لنظرة اللغة إلى الجنس، فعاين المسألة في النظام اللغويّ، لاستجلاء تصنيف الجنس في العربيّة، وهل كان هذا التصنيف مُتَّسِقًا والجنس الطبيعيّ؟ وتتبع موقف الباحثين في هذه المسألة التي أَشْكَلَت عليهم قديمًا وحديثًا.

وفي الفصل الثالث تناول المؤلف الخصائص اللغويّة للجنسين، فعرض لمستويات اللغة؛ لاستقراء الخصائص اللغويّة، وقد صَدَر في استصفاء هذه الخصائص عن الفرضيات التي أودعها الدارسون والدارسات في موضوع البحث.

وأقفل المؤلف البحث بزُمْرَة من الأنظار المستقاة ، وشفَّع البحث بملَحق انطوى على استقراء الصفات المحمودة والمذمومـة للجنسين، في إضمامةٍ من مُعْجَمات المعاني.

وصُدِّرت هذه الطبعة بتقدمة من الدكتور فيصل درّاج بعنوان “مواجهة الفكر الاتباعيّ بالإبداع”، الذي أكد أنّ هذا الكتاب معلمة مهمة من معالم الدرس اللسانيّ والنقديّ المعاصر.

يذكر أن الطبعة الأولى من الكتاب صُدِّرت بمقدمة للراحل أستاذ اللسانيّات الدكتور نهاد الموسى .

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