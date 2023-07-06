ليبيا نيوز

( المنفي ) يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي الخطوات المنجزة لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة .

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 05 يوليو 2023 م ( وال )- استقبل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” اليوم الأربعاء ، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو”، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي ،   “دينيس ساسو نغيسو ” رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي  .

   وفاد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء جرى خلاله بحث آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس ، والخطوات المنجزة استعداداً لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني ، من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة  .

      وأضاف المكتب أن ” المنفي ” اشاد بالدور الذي يقوم به كل من الرئيس الكونغولي ، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي ، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لإنجاح مشروع المصالحة لتحقيق الوفاق والسلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا  .

   …( وال )…

   

  

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وكالة الأنباء الليبية

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