( المنفي ) يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي الخطوات المنجزة لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة .

طرابلس 05 يوليو 2023 م ( وال )- استقبل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” اليوم الأربعاء ، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو”، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي ، “دينيس ساسو نغيسو ” رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي .

وفاد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء جرى خلاله بحث آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس ، والخطوات المنجزة استعداداً لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني ، من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة .

وأضاف المكتب أن ” المنفي ” اشاد بالدور الذي يقوم به كل من الرئيس الكونغولي ، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي ، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لإنجاح مشروع المصالحة لتحقيق الوفاق والسلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا .

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