ليبيا نيوز

( المقريف ) يناقش نظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار وكيفية تفعيله .

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 05 يُوليو 2023م ( وال )- نَاقشَ وَزِير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” وَوكِيل الوزارة للشؤون التَّربوية  “مسعودة الأسود” التَّعميمات الخاصة بِنظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار وكيفية تفعيله واِنتظام التَّسجيل فِي الموعد المُحدد من الوِزارَة .

      كما تناول اللقاء النِّقاش تطبيق الشروط الواردة في التَّعمِيم الخاص بِنظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار، وتطبيق الشروط الواردة به ، والمعايير الواجب توفرها فِي مدارس تعليم الكبار.

 وذكرت مصادر الوزارة ان اللقاء بحث تفعِيل مجالِس الآباء ، وَمتابعة اِلتزام مديري المدارس بِمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي ، والمُعلِّمين بِتطبيق اللائِحة في كافة المؤسسات التَّعليمية.

     وَأكَّدتْ وكِيل الوزارة للشؤون التَّربوية بأن الوزارة بِصدد نشر مذكِّرة توضيحية لِكيفية تفعيل اللائِحة ، والتأكيد على مراقبي التَّربية والتَّعليم بِالبلديات بِضرورة العمل بالائِحة، وَعقد ورش عَمل لِمديري المدارس بِالخصوص .

   …( وال )…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك