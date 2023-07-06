( المقريف ) يناقش نظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار وكيفية تفعيله .

طرابلس 05 يُوليو 2023م ( وال )- نَاقشَ وَزِير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” وَوكِيل الوزارة للشؤون التَّربوية “مسعودة الأسود” التَّعميمات الخاصة بِنظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار وكيفية تفعيله واِنتظام التَّسجيل فِي الموعد المُحدد من الوِزارَة .

كما تناول اللقاء النِّقاش تطبيق الشروط الواردة في التَّعمِيم الخاص بِنظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار، وتطبيق الشروط الواردة به ، والمعايير الواجب توفرها فِي مدارس تعليم الكبار.

وذكرت مصادر الوزارة ان اللقاء بحث تفعِيل مجالِس الآباء ، وَمتابعة اِلتزام مديري المدارس بِمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي ، والمُعلِّمين بِتطبيق اللائِحة في كافة المؤسسات التَّعليمية.

وَأكَّدتْ وكِيل الوزارة للشؤون التَّربوية بأن الوزارة بِصدد نشر مذكِّرة توضيحية لِكيفية تفعيل اللائِحة ، والتأكيد على مراقبي التَّربية والتَّعليم بِالبلديات بِضرورة العمل بالائِحة، وَعقد ورش عَمل لِمديري المدارس بِالخصوص .

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