المشري يبحث مع الصور وحدة السلك القضائي وإبعاده عن التأثيرات السياسية.

طرابلس 5 يوليو 2023 م(وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأربعاء، النائب العام المستشار “الصديق الصور” بمقر المجلس في طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى أن اللقاء تناول أهمية المحافظة على وحدة السلك القضائي وإبعاده عن التأثيرات السياسية.

كما جرى خلال اللقاء حسب المكتب مناقشة سير عمل النيابة العامة وجهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، ومحاربة الجريمة المنظمة.

وأكد المشري خلال اللقاء دعمَ المجلس الأعلى للدولة الكامل لهذه الجهود وفقا للمكتب الإعلامي.