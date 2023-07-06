الصحة العالمية تدعو إلى توفير التمويل اللازمة للاستجابة للأزمات الجارية.

جنيف 5 يوليو 2023م(وال)- دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء ، إلى توفير التمويل اللازم للمنظمة للاستجابة للأزمات الجارية، ومنها الأزمة التي يشهدها السودان حاليا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إن النزاع في السودان تسبب في تحديات صحية هائلة وأزمة جوع، وأصبح الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بعيد المنال، مع تزايد الاحتياجات ومخاطر انتشار الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية من 11.7 مليون شخص إلى 19.1 مليون.

وأضاف أن المنظمة وثقت 50 هجوما استهدف المرافق الصحية منذ بدء الصراع في منتصف أبريل الماضي، مطالبا بحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين، وفتح ممرات إنسانية لمرور المساعدات الإنسانية والطبية.

وكشف أن منظمة الصحة العالمية سترسل بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات ومنظمة اليونيسيف في الفترة القادمة 18 مليون جرعة لقاح RTSS المضاد للملاريا إلى 12 دولة إفريقية.