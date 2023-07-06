الهلال الأحمر الليبي يشيد بدور المتطوعات الليبيات في توفير المساعدة الإنسانية للمتضررين في ليبيا.

طرابلس 054 يوليو 2023م (وال ) – اكد الهلال الأحمر الليبي على الدور الهام الذي تلعبه المتطوعات الليبيات في كافة فروعه وما يقدمنه من جهود في مساعدة المحتاجين بشكل مجاني.

وقال الهلال الأحمر في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن متطوعات الهلال الأحمر الليبي يعملن على توفير المساعدة والرعاية الصحية للمتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في ليبيا.

وأكد أن المتطوعات يستحقن الاحترام والتقدير على جهودهن الجبارة في توفير المساعدة الإنسانية للمتضررين في ليبيا.

وأشار إلى أن المتطوعات يتلقين تدريبًا مكثفًا على الإسعافات الأولية والإغاثة والرعاية الصحية والدعم النفسي، ويتم توفير المعدات اللازمة لهن لتمكينهن من القيام بعملهن بكفاءة وفعالية.

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