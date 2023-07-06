اجتماع موسع ببلدية سرت لمناقشة الوضع المائي ونقص الامدادات المائية بالمدينة .

سرت 05 يوليو 2023(وال) خصص الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الموقع التنفيذي لجهاز النهر الصناعي بالمنطقة الشرقية لمناقشة الوضع المائي ونقص الامدادات المائية بمدينة سرت .

وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن دائرة سرت ” حسن الزرقاء ” ورئيس لجنة الإدارة بجهاز النهر الصناعي مهندس ” ناصر ابوبطينة ” وعميد بلدية سرت ” مختار المعداني “.

كما شارك في الاجتماع عضو اللجنة الادارية للجهاز ” عادل بالكوافي ” ومدير عام منظومة السرير سرت “على ماوي ” و مدير ادارة التشغيل والصيانة بالجهاز ” سامي الجهاني ” .

واستعرض عميد بلدية سرت خلال الاجتماع المشاكل المترتبة على نقص الامدادات المائية التي تعاني مدينة سرت والمخزون الاحتياطي بخزان القرضابية حيت اصدر رئيس لجنة ادارة جهاز النهر الصناعي تعليماته بضرورة زيادة الحصة لمنطقة سرت بدلا من اربعين ألف متر مكعب يوميا .

كما استعرض الاجتماع الترتيبات للاستعجال بصيانة خط السدادة القرضابية للاستفادة منها في دعم الامداد المائي لمدينة سرت إضافة على صيانة مقر جهاز تنفيذ النهر الصناعي ” موقع سرت ” .

وأفاد مراسل وال نقلا عن مراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي ” على حافظ ” قوله إن المخزون المائي بخزان القرضابية يبلغ اتنين مليون وأربعمائة ألف متر مكعب وأن كميات الدخول للخزان من خط السرير تشكل اربعين ألف متر مكعب يوميا من المياه.

وأشار إلى أن خزان القرضابية يغدي مناطق ابوهادي والغربيات ووداي جارف والسواوة وابوزاهية والقبيبة.

… (وال_سرت)…