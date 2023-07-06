وزير التعليم يشدد على تطبيق الشروط الواردة في التَّعمِيم الخاص بِنظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار وكيفية تفعيله.

طرابلس 05 يوليو 2023م (وال ) – نَاقشَ وَزِير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” وَوكِيل الوزارة للشؤون التَّربوية “مسعودة الأسود” التَّعميمات الخاصة بِنظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار وكيفية تفعيله واِنتظام التَّسجيل فِي الموعد المُحدد من الوِزارَة.

كَما تناول النِّقاش تطبيق الشروط الواردة في التَّعمِيم الخاص بِنظام التَّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار، وتطبيق الشروط الواردة به، والمعايير الواجب توفرها فِي مدارس تعليم الكبار.

كَما تناوَل اللقاء تفعِيل مجالِس الآباء وفقاً للقرار رقم 573، وَمتابعة اِلتزام مديري المدارس بِمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، والمُعلِّمين بِتطبيق اللائِحة في كافة المؤسسات التَّعليمية.

وَأكَّدتْ ” الأسود” بأن الوزارة بِصدد نشر مذكِّرة توضيحية لِكيفية تفعيل اللائِحة، والتأكيد على مراقبي التَّربية والتَّعليم بِالبلديات بِضرورة العمل باللائحة، وَعقد ورش عَمل لِمديري المدارس بِالخصوص.

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