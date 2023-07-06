(الأولمبياد الخاص الليبي يطلق برامجه الصيفيه ) .

بنغازي 5 يوليو 2023 (وال)- اطلق الاولمبياد الخاص الليبي البرنامج الفرعي ببنغازي الثلاثاء 4 يوليو 2023 نشاطه الصيفي الذي يتضمن مجموعه من البرامج التربوية والرياضية الخاصة بالاولمبياد الخاص المتضمن برامج طلاب المدارس والمتطوعين و القاده الشباب والبرنامج الصحي المرافق للانشطه .

كما يتضمن البرنامج ادماج طلاب المدارس ضمن المناشط ويتخلل البرنامج الصيفيي الاهتمام بالاعداد البدني للرياضيين في الالعاب الفرديه والجماعيه وكذلك مجموعه برامج توعويه وثقافيه وكذلك مخيم بحري ترويحي ورحله سياحيه لعدد من المرافق السياحيه والمدن الاثريه تشمل طلميثه وشحات وسوسه ودرنه هذا ويشارك في البرنامج الصيفي اكثر من مائه وستون مشارك ومشاركه من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

( وال بنغازي )