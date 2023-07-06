( دور السداسي ) التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء الاتحاد وأبوسليم .

بنغازي 5 يوليو 2023 (وال)- سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على نتيجة لقاء الاتحاد ونظيره أبوسليم، وذلك في إطار ثاني مباريات الجولة الثالثة من دور السداسي الليبي لكرة القدم، ” مرحلة التتويج “، في المباراة التي جمعت الفريقان – اليوم الأربعاء – على أرضية ملعب الطيب المهري بمدينة الصفاقس التونسية.

دخل الفريقان الشوط الأول، وكل منهما يأمل في تحقيق الانتصار، خاصة أن كليهما قد تعرف على نتيجة لقاء الأهلي طرابلس متصدر دور السداسي مع الهلال من دون أهداف، مما أعطى ذلك التعادل بصيصاً من الأمال لكل الفرق المشاركة في السداسي.

الاتحاد الأكثر خطورة على مرمى الحارس ” معاد المنصوري ” ، نجح عند الدقيقة الـ 41 بالتقدم على صعيد النتيجة، وذلك عن طريق محترفه المغربي عبد الغفور المهري، الذي قام برفع الكرة فوق الحارس معاد المنصوري، معلناً عن ولادة أول أهداف اللقاء.

وأحتسب حكم اللقاء البرتغالي فابيو فرسيمو ركلة جزاء لفريق أبوسليم اثر عرقلة الحارس معاد اللافي للاعب ” محمد القاضي، ” تقدم لها محترفه التونسي تامر الصالحي، معدلاً بذلك أوتار النتيجة، وذلك في الدقيقة الـ 62.

عاد أبوسليم مجدداً عند الدقيقة الـ 65 ليتمكن لاعبه سيف النصر جدور من مضاعفة النتيجة بهدف ثاني، وذلك عندما تلاعب بطلال فرحات وفرج كوبا، مسددا كرة داخل الست ياردات أستقرت على يمين الحارس معاد اللافي.

وحملت الدقيقة الـ 68 الجديد والمفيد للاتحاد، حيث تمكن لاعبه عبد العاطي العباسي تسجيل هدف التعديل الثاني، وذلك عن طريق كرة حرة مباشرة أطلقها قوية تستقر على يمين الحارس معاد المنصوري الذي حاول أبعادها لكنها ولجت شباكه.

وبها التعادل الإيجابي، أضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح للاتحاد نقطتان، ومثلهما لفريق ابوسليم .

(وال بنغازي )