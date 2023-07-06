بهدفي ( المنصوري ) و ( كراوع ) الأهلي يحسم موقعة ديربي بنغازي .

بنغازي 6 يوليو 2023 (وال)- حسم فريق الأهلي موقعة ديربي بنغازي ، عقب تفوقه على جاره النصر بنتيجة هدفان مقابل هدف، وذلك في إطار ثالث مباريات الجولة الثالثة من دور السداسي الليبي لكرة القدم، ” مرحلة التتويج “، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب حمادي العقربي بـ رادس التونسية.

ومنذ بداية اللقاء الذي قاده الحكم الصربي نوفاك سيموفيك، بدأ واضحاً رغبة الأهلي في التقدم على صعيد النتيجة، وذلك من خلال التعدد في التصويبات من خارج منطقة الجزاء في أكثر من مناسبة.

وعند بلوغ الدقيقة الـ 11 من زمن النصف الأول، تمكن المحترف الجزائري زكريا المنصوري من تصويبة كرة قوية من خارج مناطق الجزاء، لتستقر التصويبة المتقنة في الجهة اليسرى للحارس أصيل المقصبي.

النصر تحرر أكثر بعد أن نظم خطوطه الثلاثة، فأصبح معتمداً على انطلاقات مفتاح طقطق، وحركة مهاجمه أحمد مكاري، في حين لم يستغل مهاجم النصر الجزائري بوزيد داداش في الدقيقة الـ 15 الخطأ الفادح الذي وقع فيه الحارس مراد الوحيشي، ليتباطىء في تعديل الكفة، مصححاً الوحيشي الخطأ بطريقة سريعة.

وقبل أن تنقضي الحصة الأولى، وتحديداً في الدقيقة الـ 44، أستطاع مهاجم الأهلي أحمد كراوع تسجيل ثاني الأهداف، متابعاً رأسية زميلة معتز المهدي المرتدة من عارضة الحارس أصيل المقصبي.

الشوط الثاني تحسن أداء النصر كثيراً، وظل مستحوذاً على مجريات اللعب، مشكلاً العديد من الهجمات، بغية تقليص الفارق، ولما لا العودة للقاء مجدداً، وبعد ضغط كثيف، تمكن مهاجم النصر أحمد مكاري من تقليص الفارق واضعاً تصويبة زميلة الجزائري عادل جرار داخل شباك مراد الوحيشي، وكان ذلك في الدقيقة الـ 59.

وشهدت الدقيقة الـ 60 تألقاً لحارس النصر أصيل المقصبي، متمكنا من أبعاد تصويبة أحمد كراوع إلى ركنية، وعند الدقيقة الـ 71 كاد أحمد مكاري أن يعزز هدفه بهدف ثان، لكن تسديدة التي تحصلت على مضايقة من المدافع علي يوسف وجدت تمركز ممتاز للحارس مراد الوحيشي.

واصل النصر التقدم نحو مناطق الأهلي بنغازي، باحثاً عن تعديل النتيجة، وحرم المدافع علي يوسف النصر من ذلك عندما تدخل أمام تصويبة المهدي الكوت ليبعدها إلى ركنية، وذلك في الدقيقة الـ 77.

وبهذا الفوز، أضاف الأهلي ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، ليصبح بذلك برصيد ( 6 ) نقاط، حصدها من فوزان وخسارة، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الـ 3 من فوز وخسارتان

( وال بنغازي )